Automovilista muere prensado tras impacto de tolva en la Irapuato-Cuerámaro

El choque de los vehículos a la altura de la comunidad Hermosillo en Abasolo cobró la vida de un hombre

Redacción Notus19 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- Un conductor murió al quedar prensado en su vehículo tras el impacto de una tolva sobre la carretera Irapuato-Cuerámaro, en el tramo aledaño a la comunidad Hermosillo de Abasolo. El choque provocó el cierre parcial del carril hacia Irapuato.

El accidente ocurrió cerca de las 9 y media de la mañana, el auto compacto fue, al parecer, golpeado por el camión, recibiendo el impacto en el costado derecho y dejando a un hombre atrapado. Al revisarlo los paramédicos, se confirmó su deceso.

Guardia Nacional acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes y en espera del SEMEFO y la Fiscalía de Guanajuato. Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente y la situación del chofer de la tolva.

Redacción Notus19 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información