Automovilista muere prensado tras impacto de tolva en la Irapuato-Cuerámaro

Abasolo, Guanajuato.- Un conductor murió al quedar prensado en su vehículo tras el impacto de una tolva sobre la carretera Irapuato-Cuerámaro, en el tramo aledaño a la comunidad Hermosillo de Abasolo. El choque provocó el cierre parcial del carril hacia Irapuato.

El accidente ocurrió cerca de las 9 y media de la mañana, el auto compacto fue, al parecer, golpeado por el camión, recibiendo el impacto en el costado derecho y dejando a un hombre atrapado. Al revisarlo los paramédicos, se confirmó su deceso.

Guardia Nacional acordonó el área para realizar las diligencias correspondientes y en espera del SEMEFO y la Fiscalía de Guanajuato. Hasta el momento se desconoce la mecánica del accidente y la situación del chofer de la tolva.