Reconocen en Irapuato la labor heroica de personal de Seguridad Ciudadana

Irapuato, Guanajuato.- Personal de las diferentes áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato (SSCI) fue reconocido por autoridades municipales, encabezadas por la presidenta Lorena Alfaro García, quien destacó la gran labor de mujeres y hombres que, con valentía, han participado en diversos actos heroicos.

La Presidenta Municipal subrayó la importancia de agradecer y reconocer el trabajo de la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, C4, el Centro de Atención Integral a Víctimas, entre otras áreas, por su intervención en hechos de alto impacto como: salvar vidas en riesgo, asegurar armas de fuego y drogas ilícitas, localizar personas desaparecidas, recuperar vehículos con reporte de robo, entre otros logros.

“Este encuentro de reconocimiento es importante para que ustedes mismos crean que sí se puede. Con cada actuación relevante, donde van más allá de su labor cotidiana, nos permiten retirar de la circulación a generadores de violencia. Sé que realizan puestas a disposición importantes y eso marca la diferencia”, señaló Alfaro García.

La Alcaldesa agradeció a todo el personal de la SSCI por su entrega, por ser agentes de bien y demostrar que su labor es de admirar, pues, dijo, siempre están presentes ante la adversidad: valientes, firmes y con la convicción de servir a la ciudadanía.

Por su parte, Ricardo Benavides Hernández, secretario de Seguridad Ciudadana, destacó la coordinación al interior de la corporación, lo que ha permitido lograr importantes detenciones, recuperación de vehículos, aseguramiento de armas y drogas, así como salvar vidas en distintas situaciones.

“Siempre hay áreas de oportunidad y mejora; la atención al ciudadano es muy importante. Cada vez vamos fortaleciendo el trabajo de todos y cada uno de nosotros”, concluyó.