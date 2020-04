Enfermero denuncia que lo desalojaron de su casa por miedo a COVID-19

Iván Portillo, enfermero de una clínica privada en Hermosillo, Sonora, denunció en su cuenta de Facebook que fue desalojado de su departamento, ante el miedo de la dueña del inmueble a que la contagiara de coronavirus o COVID-19.

El joven originario de Chihuahua indicó que la dueña del lugar es una mujer de la tercera edad, como la mayor parte de los habitantes del complejo, y por esta razón lo desalojaron: «Yo nunca me imaginé que me iba a pasar esto a mí, pero hoy me acaban de correr del departamento donde me rentaban, por ser enfermero…».

Se dijo triste y decepcionado de sumarse de esta forma a las agresiones contra trabajadores de la salud, «ahora ser enfermero está mal… parece ser que si eres enfermero resulta que tú contagias a todo mundo. Qué mal que la gente piensa eso” manifestó.

Ante la denuncia, Iván Portillo recibió apoyo en redes sociales, incluso la Secretaría de Salud le brindó espacio en un albergue que se habilitó para personal médico y de enfermería para que puedan descansar, sin temor a ninguna agresión.

Este caso se suma a la serie de agresiones en contra de trabajadores de la salud quienes han sufrido ataques físicos y verbales, no solo en la vía pública, sino en los mismos hospitales y ahora en sus propios hogares.