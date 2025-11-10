Irapuato avanza en la construcción del C4 del Agua para optimizar la gestión hídrica

Irapuato, Guanajuato.- El proyecto C4 del Agua de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) avanza en tiempo y forma, así lo informó la presidenta Lorena Alfaro García, durante la presentación de los avances de esta obra estratégica.

La Alcaldesa explicó que el C4 del Agua será un centro de comando, control y monitoreo, cuyo objetivo es administrar, vigilar y optimizar el flujo, la distribución y el tratamiento del agua en tiempo real en toda la ciudad.

“Este gobierno de Irapuato apuesta por un municipio de vanguardia, que impulsa la tecnología y la innovación, y la Japami no es la excepción. En este momento, el proceso para contar con un C4 del Agua, un centro de monitoreo de toda la gestión hídrica de nuestra ciudad, va muy avanzado”, destacó Alfaro García.

La Presidenta Municipal subrayó que el Gobierno de Irapuato trabaja con responsabilidad y visión de futuro para garantizar la seguridad hídrica de las y los irapuatenses, tanto de las generaciones actuales como de las futuras.

Recordó que se prevé concluir la obra en julio del próximo año; entre enero y julio del 2026, colaboradores de la Japami realizarán una labor de socialización del proyecto, para que la ciudadanía conozca su impacto, funcionamiento y beneficios en la gestión del agua potable.

Alfaro García felicitó a Roberto Castañeda Tejeda, director de la Japami, y a su equipo por la vinculación con la empresa hídrica de Valencia, España, de donde surge la inspiración para implementar este modelo de gestión en Irapuato, con el fin de mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio de agua local.

El C4 del Agua se construye en las instalaciones de la Japami e incluirá infraestructura especializada para monitoreo 24/7, lo que permitirá detectar y atender de forma oportuna situaciones en la red hídrica, incluso antes de recibir reportes ciudadanos. Gracias a los sensores instalados en distintos puntos de la ciudad, se podrá identificar en tiempo real la falla de un pozo o una fuga de agua, y resolverla de manera inmediata.

Finalmente, Alfaro García enfatizó que esta obra es posible gracias a que Irapuato cuenta con un gobierno responsable, finanzas sanas y personal altamente capacitado, lo que ha posicionado a la Japami como uno de los organismos operadores más eficientes y modernos del país.

Con acciones como esta, se fortalece el eje de Gobierno “Tu Entorno Renovado”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, a través de las cuales se impulsa la sostenibilidad ambiental, la modernización de la infraestructura y la mejora continua de los servicios públicos, para seguir construyendo una ciudad con bienestar y futuro.