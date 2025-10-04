¿Lobos o toros?: Celaya tiene dos equipos para Liga Premier Serie A

Por Domingo López

Celaya, Guanajuato.- La ciudad de Celaya se ha quedado sin equipo representante en la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Ello como consecuencia de la negativa de la Asamblea de Dueños de La Liga de Expansión para autorizar la venta del Club Celaya a Veracruz y así convertirse en los Piratas de Veracruz, motivo por el cual, los propietarios decidieron “congelar” la franquicia y no jugar en la actual temporada.

Derivado de esta situación, la ciudad de la cajeta se ha tenido que conformar con dos equipos profesionales de fútbol en una categoría menor, la Liga Premier Serie A.

El Club Lobos de la ULMX fue fundado hace unos pocos años y representa a la Universidad Latina de México. Hasta la temporada anterior era escuadra filial del Club Celaya, pero, esta vez rompieron con dicha adhesión y consiguieron su propia franquicia con el fin de poder ascender a la Liga de Expansión en caso de quedar campeones; los entrena el colombiano Aquivaldo Mosquera, exjugador del América.

Respecto al Club Celaya (los toros), éste se ha quedado con la filial que hasta el periodo pasado era representada por los lobos. Empresarios celayenses han decidido administrarlo para dar continuidad al club, aunque en una categoría menor, los dirige Luis Fernando Soto, exjugador del Atlético Celaya.

Los lobos forman parte del grupo 2 y los toros juegan en el grupo 3, por lo que podrían enfrentarse solo en liguilla, dando paso a un nuevo clásico celayense. Ésto siempre y cuando la Liga Premier le permita jugar a Celaya dicha liguilla. Cabe destacar que, en la temporada más reciente, los equipos competían en una liguilla por separado al no tener derecho al ascenso.

Hasta la jornada 6, los lobos marchan en el lugar 8 del grupo 2 con 8 puntos, mientras los toros se posicionan en el lugar 8 del grupo 3 con 7 puntos.

¿Y tú, a quién le vas, lobos o toros?