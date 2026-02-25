Dan 60 años de prisión a hombre por feminicidio en León

León, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de José Luis “N”, responsable del delito de feminicidio cometido en el municipio de León.

Durante el juicio oral, el agente del Ministerio Público presentó pruebas con las que se acreditó que el sentenciado ejercía violencia contra la víctima en un contexto de agresiones recurrentes.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2024, entre las 10:30 y las 13:00 horas, cuando la víctima fue privada de la vida al interior del domicilio que compartía con el agresor en la colonia Punta Dorada.

Tras el análisis de las pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la responsabilidad penal de José Luis “N” y dictó una sentencia de 60 años de prisión.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir la reparación del daño en favor de la víctima indirecta, así como el pago por daño psicológico y moral y los gastos funerarios.