En una ciudad paralizada inicia el 8vo Festival del Día de Muertos

Guanajuato, Guanajuato.- En una ciudad bloqueada desde Pueblito de Rocha hasta Embajadoras inició el 8vo Festival del Día de Muertos 2026.

El caos que se genera para estas fechas se vio incrementado porque en la zona Plaza de Toros se llevó a cabo la celebración de la fiesta de San Judas Tadeo, organizada por el rapero Ángel Quesada, conocido como Santa Fe Klan.

En la fiesta popular destacó la participación del grupo Los Alameños de la Sierra. La nota humana la dio un niño enfermo que su familia llevó con todo y cama para que conociera y fuera apoyado por el cantante.

El festejo ocurrió sin incidentes graves a pesar de que hubo un apagón que contrarió a algunos asistentes. La fiesta terminó hasta la madrugada, no sin antes generar un caos vial en la zona de Marfil y Pueblito de Rocha.

La otra fiesta fue en el Cetro Histórico, donde fue inaugurado el 8vo Festival del Día de Muertos 2016. En esta ocasión se cuenta con la participación de Japón como país invitado de honor, y se proyecta la asistencia de unos 250 mil visitantes y una derrama económica superior a los 300 millones de pesos durante seis días de actividades.

Acompañada por autoridades estatales, representantes consulares y alcaldes de distintas ciudades, la presidenta municipal Samantha Smith dio un mensaje inaugural en el que destacó la dimensión y relevancia que ha alcanzado esta gran fiesta, la cual coloca a la ciudad en los ojos de México y del mundo gracias al trabajo coordinado y al compromiso de la ciudadanía.

En el lugar se instalaron unos de 300 comerciantes y artesanos en el tradicional Túnel de Tradición representa un fuerte motor económico para hoteles, restaurantes, transportistas y toda la cadena de valor del turismo local. Sin embargo, este hecho ha sido cuestionado porque una empresa privada es la que rentó los espacios y no el gobierno municipal.

La secretaria de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato, Lupita Robles León, quien acudió en representación de la gobernadora, enfatizó que Guanajuato Capital posee una combinación única de historia, cultura y calidez humana que enamora a quienes la visitan.

El presídium de la ceremonia inaugural estuvo integrado además por Takero Aoyama, cónsul de Japón en León; Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura del Estado; la diputada Yesenia Rojas Cervantes; la regidora Liliana Preciado Zárate; Osvaldo Chávez, director de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato; así como los alcaldes de municipios invitados: Javier Sandoval de Real de Catorce, San Luis Potosí; Fernando Sánchez Gil de Arroyo Seco, Querétaro; y Santos Ramiro Hinojosa de Sombrerete, Zacatecas.

La jornada inaugural incluyó intervenciones artísticas a cargo de la Estudiantina y del grupo COREDA; para concluir el protocolo, las autoridades encabezaron el tradicional corte de listón y realizaron un recorrido por los recintos del festival en el túnel de tradición, donde supervisaron los atractivos culturales y el dispositivo interinstitucional de seguridad, movilidad y servicios públicos dispuesto para garantizar una experiencia ordenada y segura a familias y visitantes.