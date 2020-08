En Rancho Nuevo de la Cruz, negarán paso a policía municipal

Abasolo, Guanajuato.- Habitantes de la comunidad de Rancho Nuevo de la Cruz, informaron que no van a permitir el acceso de la policía municipal, porque consideran que se llevan a “personas buenas y pobres” a la cárcel y no les dan de comer, además de que a los “malos” al parecer les quitan lo robado y los ponen en libertad.

Un grupo de vecinos de Rancho Nuevo de la Cruz, informaron a Notus que se sienten molestos, porque supuestamente no han escuchado las quejas que tienen en contra de policías municipales a quienes “tacharon” de inconscientes.

“Mira por ejemplo se han llevado a muchachos o señores que estaban en la calle y se estaban tomando una cerveza, los suben a la patrulla y se los llevan a la cárcel, como no tienen para pagar la multa que es algo así como de mil 700 pesos, ahí se quedan encerrados; los que tienen el modo, sus familiares les llevan de comer a los que no, ni agua les dan, es inhumano eso” dijo Candelario, uno de los colonos de este sitio.

Dentro de las quejas que expusieron, fue que desafortunadamente en lugar de sentirse protegidos, al contrario, tienen miedo de que llegue una patrulla y se lleve incluso a personas que simplemente por su vestimenta sean “sospechosos de una falta administrativa”.

Los inconformes comentaron que a partir de esta semana van a correr a las patrullas que lleguen a la comunidad y en caso de ser necesario, van a usar la fuerza para sacarlos, todo ello si no va una autoridad municipal que escuche sus peticiones.

“Quiero hacer una Denuncia Pública, A la policía municipal de Abasolo, Gto. Quienes están haciendo operativos por el COVID-19. Llegan a Rancho Nuevo de la Cruz y Se llevan de forma violenta a la Gente, les quitan sus pertenencias y por La Peñuela los cambian de unidad para no llevar sospechas…. tengo testigos del discurso de esos oficiales de la Policía (Servidores Públicos, que disque están para servir) “Que los mandan porque necesitan Gente, ósea $$$ Dinero fácil…. las multan salen en $1,730 pesos los encierran 2 días y no les dan agua ni comida…entonces que se hace ese dinero????? que al final van y pagan los padres. Se han llevado en su mayoría a gente que solo sale a la tienda con el argumento de la cuarentena cuando ninguno de ellos no porta su cubre bocas…yo en lo personal fui a investigar y se rehusaron a darme información un oficial que estaba en la puerta me quiso intimidar y me pidió eliminara la evidencia

…Yo me presente como psicólogo y les pedí información y se negaron a dármela me dijeron que hablara con el encargado del orden de mi comunidad porque hay un acuerdo entre ellos…En lo personal veo que estas personas no aseguran nuestra integridad la exponen más e incluso llegan a golpear de forma salvaje a las personas, lo que estas personas más bien hacen es un abuso total de su autoridad….como psicólogo me preocupa la gente de mi comunidad porque no existe un programa interno de inclusión y apoyo social. No generalizo. porque hay muchos policías muy buenos que de verdad por unos no queremos que la lleven todos. compartan y como comunidad hagamos algo. Yo ya he estado en esta situación antes y he recibido amenazas. pero algo se tiene que hacer, Alguien tiene que hablar de esto o no????…” Psicólogo Magdiel Cervantes.