En México suman 21,825 muertos y 180,545 casos acumulados por covid-19

La Secretaría de Salud (SSa) reportó este domingo 21 de junio que el número de casos acumulados por el nuevo coronavirus en México es de 180,545, también refirió que la cifra de decesos relacionados a esta enfermedad es de 21,825..

Durante la conferencia de prensa diaria celebrada en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director de Epidemiología, explicó el reporte técnico del avance del COVID-19 en el país y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

La recomendación de atención al semáforo epidemiológico, recordó, sigue estando entre rojo y anaranjado en todos los estados (17 naranja y 15 rojo), esto quiere decir que al corto plazo no se puede hablar de una reincorporación a las actividades económicas. No obstante, no desestimó escenarios en los que el riesgo epidémico se incremente, así que reiteró la importancia del aislamiento social para no saturar los servicios sanitarios nacionales.