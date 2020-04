En junio el regreso a las aulas y en julio las calificaciones: Secretaría de Educación

«El ciclo escolar lo vamos a rescatar”, dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, al anunciar que se perderán 6 semanas de clases por la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que el calendario de clases se ajustará hasta el mes de julio y mientras habrá clases virtuales.

Será con el programa Aprende en Casa, a través de la televisión, la radio y la distribución de libros especialmente en las zonas más alejadas del país, que el próximo lunes se retomarán las clases a distancia, en junio se dará el regreso a las aulas y en julio las calificaciones.

El calendario que se había aprobado al inicio del ciclo escolar 2019-2020 se fijaba como fecha de cierre el 6 de julio. Ahora el secretario propuso, entre otras medidas, que se considere esa recopilación de relatos del periodo de confinamiento en la calificación final que se dará en julio.

En un mensaje a los maestros de educación básica del país, previo a que 25 millones de alumnos retomen actividades académicas a través del programa Aprende en Casa, el titular de la SEP informó que pedirá que “en el mes de julio haya una evaluación para calificar el curso y para ello se incorporará una carpeta de experiencias que deberá elaborar cada alumno” durante el periodo de sana distancia.

Esteban Moctezuma hizo un llamado a los maestros para “ignorar las críticas. Cuando ladran Sancho es que caminamos”, les dijo en un mensaje de casi 15 minutos y que se ha empezado a difundir entre los maestros.

“El sector educativo no está paralizado, está tomando todos los elementos posibles para ayudar al mayor número de nuestros estudiantes, para incorporar a madres y padres de familia, y sobre todo para que quede claro que los maestros son insustituibles”.

Dijo que este es un apoyo que “vamos a remediar cuando lleguemos en el mes de junio a las clases regulares. También vamos a solicitar, que en el mes de julio haya una evaluación para calificar el curso, que incorporará la carpeta de experiencias de cada alumno.

El secretario aseguró que el Covid-19 ha trastocado la vida del mundo y en particular a la educación, ante ello “actuamos con oportunidad y responsabilidad”.

Relató que el 14 de marzo se anunció suspender las clases y se hizo una semana antes para que los maestros y padres de familia se preparan a una nueva realidad. Esto permitió llegar al lunes 23 de marzo a un consejo escolar que ayudó a organizar actividades desde la casa en las semanas siguientes.

Informó que el próximo martes 21 de abril, en la conferencia mañanera dará a conocer “el calendario escolar ajustado a la pandemia”.

Mientras tanto este 20 de abril continuarán las clases virtuales bajo la guía de los libros de texto gratuito y que será apoyan en el aprendizaje por televisión.

“Lo que no nos debe de quedar duda es que el ciclo escolar se va a cumplir y que nos vamos a asegurar de lograr los aprendizajes esperados en los contenidos de planes y programas”.

Afirmó que el Aprende en casa se sustenta en los libros de texto y en la televisión, porque 9 de cada diez familias tienen acceso a ella. “Es la herramienta más utilizada que tenemos en el mundo para poder ser equitativos en la impartición de esta señal. ¿Cómo lo vamos a lograr?, primero hemos rescatado los contenidos de los libros de texto para exponerlos a través de programas ágiles, divertidos en televisión. Al finalizar cada programa, se van a preguntar por cinco temas de lo que vieron los niños.

A los maestros les pidió que en lo posible se puedan comunicar al menos una vez por semana con los niños, les ayuden a comentar y registrar eso en una carpeta de experiencias. Esa carpeta se entregará al regreso a clases y servirá como un elemento para asignar la calificación final.

Los felicitó por las muestras de trabajo que llegaron a la SEP ante el escenario de emergencia y confió “en su gran vocación, la conozco, su gran capacidad para adaptarse a esta emergencia y les aseguro que vamos a salir juntos y fortalecidos de esta crisis”.

El secretario recordó que el ciclo escolar es de 42 semanas y por la epidemia sólo se va a trabajar 36. “Esto es, se tendrá que compensar menos del 20% del ciclo escolar, por eso es que el ciclo lo vamos a rescatar y también quisiera que les transmita a los niños que no se preocupen, que todos vamos a salir bien. Si alguien no le llega la señal televisiva, si alguien dejó los libros de texto gratuito en su escuela, ya los tenemos digitales, que no se preocupen que vamos a estar bien, que logren su aprendizaje y que también tenga un desarrollo socioemocional adecuado”.

Dijo que Aprender en Casa es para todos, se transmite por Ingenio TV y también por canal 11 niños, TV UNAM, el ILCE, las televisoras y la radio cultural, así como el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano.

“Hemos hecho un gran esfuerzo porque llegue la señal al mayor número de hogares mexicanos, incluso estamos pensando en ya tener permanente un canal de la SEP para que sea ya una herramienta adicional para los maestros, para su enseñanza rutinaria”.