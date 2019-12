En Jalpa de Canovas cocina “Cuquita”, de las mejores cocineras de Guanajuato

Jalpa de Cánovas, Guanajuato

La sazón y sabor de sus platillos han llevado a María del Refugio López Ayala a ser reconocida como la mejor cocinera tradicional de Guanajuato. Doña Cuquita de 63 años de edad es originaria del pueblo mágico Jalpa de Cánovas y desde muy niña adquirió el gusto por la cocina. “A ser cocinera empecé muy chica, porque somos una familia muy numerosa, somos 15 hermanos, papá y mamá trabajaban en una carnicería, soy gemela, entonces nos tocaba el trabajo a las dos mayores; a los veinte años me casé, soy mamá de ocho hijos, toda la época de criar bebés me dediqué a la casa, a la familia, cuando vi que mis hijos ya habían crecido me dediqué a la cocina tradicional, comencé haciendo banquetes para eventos, después me registré como cocinera tradicional”, platicó.

Pero en su enseñanza en la cocina hubo dos piezas muy importantes, su papá quien la enseñó a elaborar platillos muy tradicionales de la región y su abuela a hacer tortillas a mano y a moler en el metate.

Platillos como las manitas capeadas, el mole de nuez y las entomatadas de pollo son con los que María del Refugio ha destacado. En el 2018 Doña Cuquita fue reconocida como la mejor cocinera tradicional de Guanajuato.

Para María del Refugio lo que le gusta de la cocina es “Todo, yo te puedo durar desde las 5 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche y a mí no me enfada, la cocina es un arte, vas descubriendo día a día y estás enamorada”.

A Doña Cuquita la mayor satisfacción que le ha dejado cocinar es que su familia y la gente que prueba su comida le reconoce su gran sazón.

Actualmente María del Refugio tiene su propia cocina económica en su pueblo natal, Jalpa de Cánovas donde deleita a los habitantes y turistas del pueblo mágico con su comida.