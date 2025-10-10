Capacitan a “Los Hippies” ante emergencias durante el Cervantino

Guanajuato, Guanajuato.- Uno de los espacios no institucionales del Festival Internacional Cervantinos es el mercadillo que se encuentra en la bajada de la calle de Mendizábal, que va de la Alhóndiga de Granaditas al Mercado Hidalgo, conocido como el de “Los hippies”.

Es un lugar hacinado de puestos y atiborrado de visitantes durante la Fiesta del Espíritu. Por eso la dirección de Protección Civil impartió una jornada de capacitación a integrantes de la Asociación Artística Artesanal Los Hippies de Quetzalcóatl de la República Mexicana A.C.

Durante la jornada, las y los comerciantes recibieron información sobre acciones preventivas y protocolos de respuesta ante emergencias, como incendios, accidentes o situaciones de riesgo, con el propósito de que puedan actuar de manera oportuna y segura en caso de presentarse una contingencia.

La actividad forma parte de las acciones previas al inicio del Festival Internacional Cervantino, y busca que quienes participen en los espacios comerciales y artísticos cuenten con herramientas y conocimientos prácticos para salvaguardar su integridad, la de los visitantes y clientes.

Más de 300 integrantes de la asociación participaron en esta jornada, destacando la importancia de la coordinación, capacitación y trabajo en equipo entre autoridades y ciudadanía para fortalecer la prevención.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirma su compromiso de trabajar por un Cervantino seguro y de continuar promoviendo la capacitación constante en materia de Protección Civil.