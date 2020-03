En Guanajuato 3 casos sospechosos de coronavirus

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que tiene tres casos sospechosos de coronavirus (Covid-19).

El secretario de salud, Dr. Daniel Alberto Díaz Martínez, confirmó que el caso sospechoso es una mujer de 60 años está siendo analizada como una probable paciente con coronavirus en Guanajuato en la UNEME 1 del IMSS, con ella son tres casos sospechosos acumulados durante el día en el estado.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que este nuevo caso analizado, se trata de una mujer de 60 años quien reside en León, pero estuvo en Oakland, California, Estados Unidos, de febrero a marzo.

El caso fue detectado a través del IMSS, y notificado de manera inmediata activando los protocolos para su estudio.

Daniel Díaz, Secretario de Salud del Estado, confirma que NO se suspenden eventos sociales y masivos en Guanajuato, ya que no existen casos de transmisión directa de Coronavirus, sólo casos aislados en el País, por lo que no hay que entrar en pánico, se recomienda seguir con las medidas de prevención ya comunicadas por la Secretaría de Salud y disponibles en su página de internet y redes sociales.

Daniel Díaz, secretario de salud, exhorta a seguir las medidas de precaución:

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%.

• Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo.

• No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias.

• Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc.

• Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.)

Para mayor información acerca del nuevo Coronavirus (COVID-19) puede consultar la página electrónica de la Secretaría de Salud: https://www.gob.mx/salud/documentos/nuevo-coronavirus