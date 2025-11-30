Vinculan a proceso a hombre por explotar sexualmente a menor en Celaya

Irapuato, Guanajuato.- En una audiencia reciente, la Fiscalía General del Estado logró que José Ernesto “N”, de 67 años, fuera vinculado a proceso por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a través de prostitución, ocurrido en la ciudad de Celaya.

La resolución se emitió después de que una agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto presentara ante la autoridad judicial un conjunto de datos de prueba técnicas y científicas.

La investigación estableció que el imputado obtuvo un beneficio económico al prostituir a una víctima menor de 18 años, conducta que encuadra en el delito previsto en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

A través del trabajo coordinado de agentes, analistas y especialistas, se logró establecer el modo de operar del imputado. Dictámenes periciales, entrevistas con perspectiva de género, informes de trabajo social y demás elementos integrados en la carpeta permitieron acreditar plenamente la conducta ilícita.

Durante la audiencia, el Ministerio Público desahogó cada uno de estos datos de prueba, lo que llevó a la autoridad judicial a decretar la vinculación a proceso, imponer prisión preventiva oficiosa y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se fortalecerá la acusación.