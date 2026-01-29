Asesinan a hombre cuando llevaba a sus hijos a la escuela, en León

León, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles cuando llevaba a sus tres hijos a la escuela, en un ataque armado ocurrido sobre la calle Manuel Otero, en la colonia Periodistas Mexicanos, en el municipio de León.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron al hombre y le dispararon en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar. Tras la agresión, los responsables huyeron sin que hasta el momento se reporte alguna persona detenida.

La víctima fue identificada de manera preliminar como José “N”, quien, según informaron autoridades de seguridad, era señalado como generador de violencia en la zona de Barranca de Venaderos y miembro de grupo delincuencial conocido como “Los Durangos” se encontraba catalogado como objetivo prioritario para diversas agencias de investigación.

El ataque ocurrió en horas de la mañana cuando hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta, donde José trasladaba a sus hijos a la escuela y dispararon en su contra dejándolo sin vida al momento, la camioneta terminó en un baldío cuando la camioneta quedó varada en un montículo de tierra, mientras que los hijos del occiso fueron testigos del hecho, pero afortunadamente resultaron ilesos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona para preservar la escena del crimen, mientras paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los tres menores resultaron ilesos, aunque fueron atendidos por personal de apoyo psicológico.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios balísticos y posteriormente ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de

ley. La autoridad abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Según autoridades José “N” está relacionado con varios crímenes, entre ellos el asesinato del oficial Miguel García miembro de la policía municipal, además se le vinculó con dejar restos humanos dentro de una bolsa en la colonia Torres Doradas, además del asesinato de una persona cuyos restos fueron localizados en el camino a San José de Malpaso.