Promueven hábitos saludables en adolescentes de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato impulsa acciones integrales para fortalecer la salud de las y los adolescentes desde el primer nivel de atención, con el objetivo de garantizar un desarrollo pleno, tanto físico como emocional.

Como parte de estas estrategias, actualmente operan 114 Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud (GAPS) en todo el estado, los cuales representan un componente clave de intervención directa con la población de 10 a 19 años de edad.

Exhortó a la población a que acerque a sus jóvenes a los Centros de Salud de la Gente para conocer los horarios de sesión de los GAPS.

El secretario de salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, indicó que estos grupos fomentan la participación activa de las y los jóvenes en la promoción de estilos de vida saludables, convirtiéndolos en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

A través de los GAPS, se fortalecen acciones orientadas a la prevención de conductas de riesgo y a la promoción de hábitos saludables que impactan positivamente a lo largo de toda la línea de vida.

Estas intervenciones contribuyen además a disminuir los costos en materia de salud asociados a enfermedades crónicas no transmisibles, al priorizar la prevención desde edades tempranas.

El Programa de Atención a la Salud del Adolescente se enfoca en brindar una atención integral, en apego a lo establecido en la NOM-047-SSA2-2015, la cual promueve estilos de vida saludables en adolescentes de 10 a 19 años de edad.