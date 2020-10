 El sector de transporte en Irapuato, va retomando “mejores” jornadas laborales

Irapuato, Guanajuato.- El semáforo estatal para la reactivación económica en Guanajuato, se encuentra en color amarillo, de manera gradual y responsable se han ido activando giros comerciales que benefician a todos.

José González, no es la excepción, el taxista irapuatense, contó que a pesar de la pandemia por COVID-19, la circulación en su sector ha sido considerable.

“Ya hay más movimiento, no niego que aún me quedo a veces 2 horas sin tener ni un pasaje, pero como a principios de esta pandemia, no tiene comparación, ya están las cosas mucho mejor”, mencionó José.

El taxista externó que, a principios de la pandemia, resulto muy afectado, pues a veces solo tenía entre 3 y 5 servicios al día.

“Al principio fue lo peor, era una crisis económica muy fuerte y aquí en la base les bajaron la cuota a mis compañeros y a mí en el cobro de placas, también fueron muy condescendientes, dejándome a mitad de precio la renta, donde los patrones entendieron lo que estábamos atravesando” explicó.

Aunque las actividades y la economía van retomando el sentido, Don José sigue protegiéndose del Coronavirus y con todas las medidas necesarias lleva su herramienta de trabajo, gel antibacterial, división protectora entre conductor y pasajeros, uso de cubrebocas y limpieza cada vez que se sube un cliente.