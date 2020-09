El Romeral, espera con ansias la lluvia

Irapuato, Guanajuato.- En la comunidad El Romeral del municipio de Irapuato, los habitantes esperan con ansias las lluvias.

Los agricultores de “temporal” o de “cambio climático” son los que se están viendo afectados con las escasas lluvias en la zona.

Se espera que la temporada de lluvia sea pronto ya que con “aguas” esporádicas no es suficiente para que las cosechas den sus frutos.

Los agricultores que cuentan con pozos en sus terrenos no se ven afectados pues sus siembras pueden regar sin problema.

“Se están dando las cosechas, pero mire son unos elotitos muy chiquitos y esos no tan fácil me los compran y así no me sale”, comentó un agricultor.

La mayor parte de los habitantes del Romeral vive de sus cosechas y la escasa lluvia está afectado a sus bolsillos.

“Imagínense un solo tallo, da un elote y ahora sin lluvia tarda muchísimo en salir y muy chiquitos, ya no sabemos qué hacer”. Comento Don Everardo.