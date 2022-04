“El Puma” Rodríguez, se quedó a nada de jugar en el Morelia

Irapuato, Guanajuato.- José Luis “El Puma” Rodríguez actualmente juega en la Liga de Veteranos de Irapuato, y en el pasado, tuvo que decidir entre buscar su sueño de ser futbolista profesional o bien seguir con las prácticas profesionales de su carrera, pues había sido invitado a probarse en el Morelia.

El apodo del “Puma”, José Luis se lo debe a sus compañeros en el despacho donde el hacía sus prácticas profesionales, aunque su primer apodo se lo puso su padre.

“Pues así me dicen por el nombre de José Luis Rodríguez, el homónimo, pero mi primer apodo fue “molle” y ese me lo puso mi papá, porque cuando me agarraba me decía “-Tienes una mollerota hijo-”, y desde los 6 años me decían así. Cuando acabé de estudiar y me vine a trabajar para acá, las personas de los juzgados tenían un equipo de fútbol y de ahí ellos me empezaron a decir el puma, y desde ahí se me quedó”, dijo José Luis.

Desde niño,” el Puma” era apasionado del fútbol, pero fue hasta la secundaria cuando formó parte de un equipo, posteriormente, en la preparatoria pudo entrenar junto a Jaime Belmonte.

“Desde chamaquito me encantaba el futbol, y lo quería jugar, pero fue hasta la secundaria cuando me invitaron a jugar a un equipo que era de la calle donde vivía, y todos eran un poco más grandes que yo, y como siempre estaba muy delgado, los árbitros me advertían que eran más grandes que yo, pero ya fue hasta la prepa cuando me desenvolví bien junto a Jaime Belmonte, en los entrenamientos me iban diciendo como moverme, como llegar y todo eso, él fue mi maestro”, expresó “el puma”.

Fue cuando estudiaba en la ciudad de Morelia Michoacán, cuando un profesor, socio del club de fútbol le había pedido ir a probarse al Morelia, pero, el irapuatense tuvo que decidir entre su sueño o sus prácticas profesionales, pasó el tiempo y José Luis se llevó otra sorpresa.

“Ese día el maestro de derecho civil que era socio del Morelia, me pasó al frente y yo pensé que me iba a preguntar la clase, estaba bien nervioso, ya después me dijo “-Me dijeron tus compañeros que juegas fútbol, ve y pruébate en el Morelia-” y me dio un papel, al siguiente día fui, me presenté y me dijeron que fuera al siguiente día al entrenamiento, para ese tiempo yo estaba haciendo mis prácticas en un despacho y el abogado me habló y me preguntó que, si iba a ir a mis prácticas, y fue cuando me quedé pensando, me dije, pues ya tengo 24 años, yo creo que ya se me fue el tiempo para tratar de ser futbolista y pues me decidí por irme a hacer mis prácticas, pasó el tiempo y el licenciado me dijo ¨- Oye, si es cierto que tú juegas fútbol?-“, y pues le dije que sí, y me reclamó, me dijo “-¿Por qué no nos dijiste?, te hubieras ido a jugar al Morelia, y es que resultó, que ahí en el despacho había otro socio del Morelia y pues y ya nada pude hacer, tenía la posibilidad de haber jugado profesionalmente”, expuso “el puma”.

Finalmente, José Luis mandó un mensaje a todo aquel que sueña con jugar profesionalmente, o bien juega en el llano.

“Si alguien quiere ser profesional, no se debe desanimar y seguir luchando y echándole muchas ganas, sobre todo ser personas sanas, cuidarse mucho y seguir tocando las puertas buscando su sueño”, finalizó José Luis, “El Puma” Rodríguez.