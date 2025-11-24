“El Pelón” ‘reclutó’ a los adolescentes asesinos de Carlos Manzo

Michoacán.- Jaciel Antonio N., conocido como “El Pelón” habría reclutado a dos personas que participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, según informó el secretario de Seguridad Omar Harfuch. El hombre fue detenido en coordinación con la Fiscalía del estado por el enrolamiento de los menores Víctor Manuel y Fernando Josué al crimen organizado.

Al parecer, Jaciel buscaba personas en centros de rehabilitación para luego insertarlas en células delictivas del Carter Jalisco Nueva Generación como sicarios o distribuidores. Víctor Manuel, joven de 17 años y a quien se le atribuye directamente la muerte de Manzo, fue abatido en el momento. Su compañero, Fernando Josué, otro joven, al parecer de 16 años, fue encontrado sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El secretario de seguridad anunció que estas acciones derivan del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que promete combatir la violencia en el estado, a raíz del siniestro en Uruapan.