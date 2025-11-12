El olfato de ‘Gaby’ evita distribución de más de mil dosis de droga en León

León, Guanajuato.- El olfato entrenado de “Gaby”, agente canino de la División K9 de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), impidió que más de mil dosis de presuntas drogas fueran distribuidas en León. La detección, realizada durante un patrullaje preventivo, derivó en la detención de un hombre en la comunidad La Arcina.

El hecho ocurrió sobre la calle Camino a Barretos. Durante un recorrido de vigilancia, el binomio canino, especializado en la detección de narcóticos, marcó de forma positiva una bolsa plástica negra que el individuo portaba en la mano derecha.

Al revisar el contenido, se localizaron un total de 1 mil 90 dosis de presuntas drogas: 80 envoltorios con una sustancia granulada con las características del cristal, equivalentes a 120 dosis, y 130 bolsitas con hierba verde y seca con las características de la marihuana, para 970 dosis.

El detenido fue identificado como Cristian Daniel “N”, de 29 años, originario de la comunidad Bajío de Bolas Blancas. Tras su aseguramiento, se procedió conforme a los protocolos policiales y de cadena de custodia, incluyendo la lectura de derechos al presunto responsable.

La persona detenida y las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición del Ministerio Público competente, para determinar su situación legal.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato refrendó su compromiso de combatir el narcomenudeo y fortalecer la seguridad ciudadana, mediante operaciones basadas en inteligencia, prevención y el trabajo especializado de la División K9.

La dependencia reiteró que la participación ciudadana es fundamental e invitó a la población a reportar de forma anónima al 089 cualquier actividad ilícita o sospechosa en su comunidad.