DIF Estatal refuerza en Romita la estrategia Tocando Puertas para acercar programas sociales

Romita, Guanajuato.- Como parte de la estrategia Tocando puertas, el Gobierno de la Gente, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), continúa fortaleciendo el vínculo con las familias guanajuatenses mediante recorridos a pie en colonias de Romita para escuchar, atender y dar respuesta directa a las necesidades de la población.

En esta ocasión, el Director General del Sistema DIF Estatal, José Alfonso Borja Pimentel, recorrió diversas colonias del municipio de Romita, acompañado por promotores de la Secretaría del Nuevo Comienzo (SENCO), con el propósito de dialogar con las y los habitantes y acercar los programas sociales que impulsa el Gobierno de la Gente.

Durante su visita, el titular del DIF Estatal destacó que estas acciones responden a la visión de la Gobernadora del Estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien impulsa un gobierno cercano, humano y sensible, que escucha y atiende de manera directa a las familias del estado.

“Nuestra prioridad es asegurarnos de llegar a cada rincón, tocar cada puerta y estar presentes en la vida de las personas más vulnerables, para transformar positivamente su realidad. Estamos cumpliendo con el compromiso de hacer un gobierno más humano, que escucha y que responde con hechos”, afirmó José Alfonso Borja Pimentel.

El funcionario estatal explicó que Tocando Puertas es una estrategia que promueve el acercamiento directo con la ciudadanía, sin intermediarios, y que refleja el principio de gobierno de la actual administración: “Menos ventanilla, más ciudadanía”.

Durante el recorrido realizado por las colonias Valle de Chalco, Valle del Sol, Teotihuacán, Valle de Viñales, Valle Mezquital, entre otras, Borja Pimentel escuchó de primera mano las inquietudes de amas de casa, personas mayores, padres de familia y jóvenes, quienes compartieron las necesidades de sus comunidades.

Romita se convierte así en el segundo municipio visitado por el DIF Estatal dentro de esta estrategia, después de la primera jornada realizada en Salvatierra, donde también se lograron identificar oportunidades de colaboración y atención directa a los sectores más vulnerables.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente a través del Sistema DIF Estatal sigue trabajando haciendo equipo con las y los guanajuatenses, fortaleciendo la participación ciudadana y garantizando que los programas sociales lleguen a las y los guanajuatenses.