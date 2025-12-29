Alito Moreno exige auditoría a trenes; Sheinbaum la rechaza

Ciudad de México.- El dirigente del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno pidió el cese de obras de construcción de trenes para realizar una auditoría técnica tanto a los que ya se encuentran en funcionamiento como a los que están en proceso. Sin embargo la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que no era necesario y aseguró: “estas vías, estas líneas… se construyen con todos los requisitos técnicos”.

Sheinbaum dijo lo siguiente: “se construyeron durante el periodo del presidente López Obrador y las nuevas que estamos haciendo se construyen con todos los requisitos técnicos, tienen certificados de seguridad. Incluso, en este caso en particular, hay un vehículo que va adelante todos los días antes de que inicie la locomotora su funcionamiento para certificar que las vías están bien, y este vehículo informó que las vías estaban bien”.

‘Alito’ Moreno planteó como medida, luego del del descarrilamiento del tren Interoceánico en Oaxaca que dejó cerca de 13 muertos y 98 lesionados, suspender y realizar una auditoría minuciosa de la maquinaria y descartar posibles riesgos para la población. Según declaraciones públicas del funcionario, la “’obra insignia’ del impresentable narco presidente López Obrador” puso en riesgo la vida de 250 personas y expresó que en ella no hay mantenimiento, control, ni seriedad, además de ser consecuencia directa de la improvisación negligencia

Por su parte la mandataria nacional mantuvo una postura cerrada expresando que no valía la pena debatir con él y que los trenes no se someterán a ninguna auditoría, ya que lo importante era estar con las familias de los afectados.