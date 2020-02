El Grupo Parlamentario del PRI acompañará a las mujeres guanajuatenses en la lucha en contra de la desigualdad

Guanajuato, Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado acompañará la lucha de las mujeres guanajuatense a favor de una sociedad igualitaria, por lo que respalda al paro nacional que impulsan colectivos de mujeres y que levantan la voz ante la violencia que enfrentan en el país.

En conferencia de prensa, las diputadas Ma. Guadalupe Guerrero Moreno y Celeste Gómez Fragoso, y los diputados José Huerta Aboytes y Héctor Hugo Varela Flores, respaldaron este movimiento que constituye una genuina expresión de las mujeres en contra de la desigualdad, la discriminación y el maltrato.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 2019 cerró con un total de 976 casos de presuntos feminicidios, y que en lo que va de 2020, ya se tiene un reporte de 265 casos, de los cuales, 20 se han reflejado en niñas menores de 14 años.

Al respecto, la diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno, citó que la situación se ha agravado, debido al recorte de 2 mil millones de pesos del presupuesto para programas de la mujer y a diversas dependencias de gobierno.

“Proponemos que se homologue el feminicidio en las 32 entidades del país, y que no prescriban los delitos sexuales en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”, destacó la legisladora del PRI.

Agregó que el GPPRI reitera su respaldo al llamado nacional, convocado para el próximo 9 de marzo, ‘El nueve ninguna se mueve’ y anticipo que en la sesión del Congreso del Estado, se pronunciará a favor del exhorto a los poderes del estado, a los organismos autónomos y a los 46 ayuntamientos a sumarse al paro nacional de mujeres ‘Un día sin nosotras’.

PRESENTA GPPRI INICIATIVAS EN MATERIA LABORAL

Durante la rueda de prensa, el diputado Héctor Hugo Varela adelantó que el GPPRI presentará dos iniciativas en materia laboral, una de ellas derivado de la Reforma Laboral a efecto de crear tribunales laborales que sustituyan a las Juntas de Conciliciación y Arbitraje; y otra para crear Centros de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.

Se trata de reformas que resultan pertinentes para que el Poder Judicial del Estado absorba la función de dirimir los conflictos individuales y colectivos que se susciten entre capital y trabajo.

En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en la entidad.

REITERA GPPRI VOLUNTAD POLÍTICA PARA LLEGAR A CONCENSOS EN MATERIA ELECTORAL

Por su parte la diputada Celeste Gómez Fragoso, quien preside la Comisión de Asuntos Electorales, reiteró la disposición del GPPRI para continuar en el análisis de la agenda conjunta en materia electoral.

Una vez que la Junta de Gobierno y Coordinación Política liberó la ‘Temática para Suscribir Iniciativa Conjunta en Materia Electoral’ se logra un piso de temas, no obstante, dijo esperar que exista la voluntad política para construir los consensos necesarios en los temas que quedaron fuera de la temática común, pero que también deben discutirse y dictaminarse.

“Estamos muy dispuestos con las otras fuerzas políticas, para trabajar y darle celeridad a este tema que mucho nos interesa y mucho nos ocupa, estamos dándole continuidad a los trabajos, construir los consensos que nos faltan para poder llegar a un logro mayor, y que estén representadas no solo las inquietudes, sino las necesidades que en materia electoral amerita el estado de Guanajuato”, destacó la diputada.

PROPONE GPPRI FONDO PARA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

El diputado José Huerta Aboytes destacó que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de la demanda de los familiares de víctimas de desaparecidos y de los representantes de los Colectivos que solicitan la eliminación en Ley, de la Categoría de “Personas No localizadas”, dejando en su lugar exclusivamente la de “Desaparecidas”.

Agregó que la autoridad está obligada a activar efectivamente los protocolos de búsqueda, localización y registro criminal del delito, así como el de brindar información adecuada a los familiares de las víctimas.

El GPPRI propone que el fondo de búsqueda de desaparecidos lo constituya el 1 por ciento del total del presupuesto destinado para la Fiscalía del Estado, que sería de 31 millones 741 mil 531 pesos.



COMPARECENCIA DEL FISCAL

Tras lograrse la comparecencia del Fiscal ante el Congreso, el diputado José Huerta Aboytes, dijo esperar que la mecánica directa de preguntas y respuestas, sirva para conocer el estatus, el manejo funcional y orgánico de la fiscalía, porque los resultandos no han sido los esperados.

“Guanajuato requiere de una fiscalía con mayor profesionalismo, eficiencia y eficacia, con resultados tangibles, donde podamos saber de las carpetas de investigación, de las vinculadas a proceso cuántas han llegado a sentencia condenatoria, cuál es número de desaparecidos, queremos una explicación científica, con elementos jurídicos y objetivos suficientes, saber el porqué de los homicidios dolosos, robos a domicilio, de vehículo, en todas sus modalidades, un informe serio y responsable”, resaltó.