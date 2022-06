‘El espacio es hermoso’, dijo la mexicana Katya Echazarreta tras regresar a la Tierra; difunden video de su viaje

La ingeniera mexicana Katya Echazarreta regresó a la Tierra, tras haber viajado como parte de la misión New Shepard de la compañía privada Blue Origin, fundada por el multimillonario Jeff Bezos.

Echazarreta se convirtió así en la primera mexicana en viajar al espacio, en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.

La compañía difundió un breve video que muestra cómo fue el viaje y la reacción de asombro de la mexicana, al poder ver por la ventanilla de la cápsula:

A las 9:25 de la mañana, el New Shepard -nombre puesto en honor de Alan Shepard, quien fue el primer estadounidense en el espacio- despegó desde la plataforma de lanzamiento de Blue Origin en Corn Ranch, cerca de la ciudad de Van Horn, Texas.

Los viajeros estuvieron a 106 kilómetros de la Tierra. Minutos más tarde, aterrizaron suavemente en el desierto de texano, a bordo de una cápsula que descendió en paracaídas.

La compañía hizo hincapié en que se trata del séptimo aterrizaje exitoso del vehículo, por lo que considera clave la reutilización de los mismos “para reducir el costo de acceso al espacio en beneficio de la Tierra”.

Apuntó que el motor utilizado funciona con hidrógeno líquido de combustión limpia y oxígeno líquido. “El subproducto durante el vuelo es vapor de agua”, precisó.

Reusability is the key to lowering the cost of access to space for the benefit of Earth. 7th successful landing for this vehicle. #NS21 pic.twitter.com/EQXGSITsa2

Al regresar, la jalisciense de 26 años de edad, quien dedicó su viaje a México, publicó un breve mensaje en su cuenta de Twitter: “¡El espacio es hermoso y el planeta Tierra es la mejor vista de todas!”.

Space is beautiful and planet Earth is the greatest view of all!

La astronauta Ellen Ochoa, primera mujer hispana en el espacio, dedicó un mensaje en Twitter para felicitar a la mexicana, a lo que ésta respondió con unas emotivas palabras.

“Doctora Ochoa, usted ha sido mi mayor inspiración. Tengo una foto suya que me autografió en mi oficina. Gracias por ser la pionero que se necesitaba para abrir este nuevo camino”, dijo.

Dr. Ochoa, you have been my biggest inspiration. I have a photo of you that you autographed for me in my office.

Thank you for being the trailblazer I needed to blaze this new trail. https://t.co/oFQCw6SJUA

— Kat Echazarreta (@katvoltage) June 4, 2022