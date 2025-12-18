“Abandonan” municiones y equipo táctico en plena vía pública de Irapuato

Los vecinos de la colonia San Roque alertaron a las autoridades del descubrimiento de los objetos en una zona altamente transitada

Redacción Notus18 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Cerca de las 8 de la mañana, elementos de policía municipal y guardia nacional acudieron a la intersección de las calles San Roque y San Isidro de la colonia San Roque en Irapuato luego de recibir una alerta sobre equipo táctico abandonado y municiones. El hecho en plena vía pública en una zona altamente transitada preocupó a los vecinos.

Al parecer, 3 fornituras con porta cargadores verde militar con al menos 23 cargadores y un cartucho de calibre 7.62×39 milímetros, correspondientes a arma larga fueron descubiertos por los habitantes de la colonia. De inmediato reportaron a las autoridades los objetos. Asimismo, una camisola en color café, dos pares de guantes verdes con negro, una gorra verde y un par de rodilleras se encontraban en el lugar.

Todo lo anterior fue puesto bajo disposición de la Fiscalía del Estado, que abrió una carpeta para dar seguimiento al caso y de ser posible, dar con presuntos responsables. De acuerdo con la información preliminar, la indumentaria es propia de una sola persona.

