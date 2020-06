“El coronavirus sí existe y tienen que cuidarse” irapuatense infectada

Irapuato, Guanajuato.- Todo comenzó cuando Pilar de 40 años se sentía muy rara, tenía dolores de cabeza y dolor en su cuerpo y malestar en la garganta; “Yo pensé que tenía anginas, fui con un doctor similar y me receto Amoxicilina para desinflamar y así dure 4 días, la temperatura no se me quitaba y tenía un dolor muy fuerte en el tórax y en la espalda, así como todo el cuerpo”, externó.

La temperatura nunca le bajo a Pilar, era muy fuerte, comenzó a sentir un incremento en sus latidos que origino una taquicardia, ella se acostaba y sentía que se ahogaba, mencionó que ella ya no podía respirar se le iba el aire.

“Me fui al Hospital Militar y me tomaron la saturación y andaba saturando un 81% o sea ya no traía oxígeno en mis pulmones, me sacaron una tomografía, me metieron como a una máquina y vieron que ya tenía infectado el pulmón” contó.

La irapuatense estuvo 6 días internada y ella cree que se contagió en uno de los días que salía a hacer su mandado.

Afortunadamente la familia de Pilar dio negativo a la prueba de Covid-19 por eso hasta el momento ella es la que permanece aislada.

“Me atendieron muy bien en el hospital, me dieron un antibiótico demasiado fuerte para poder atacar el virus, era tan fuerte que me provocaba asco y vómito, no podía comer nada y de hecho perdí el gusto y el olfato hasta la fecha” explicó.

Pilar acaba de terminar su tratamiento y ahora toca esperar para ver que reacción tiene su cuerpo después del mismo.

“Cuidense mucho, esto es cierto y cada vez la situación está empeorando que lastima que no nos demos cuenta hasta que ya tenemos el problema, esto si es verdad, yo pensaba que esto era un invento, pero hasta que no me paso caí en cuenta, los hospitales ya están saturadísimos, es algo que nos está atacando a todos, este virus no distingue edades ni condición social, por favor cuídense que esto es horrible” concluyó.