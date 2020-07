Colombia

El Covid-19 ha causado pánico, muertes y también escepticismo, pues hay quienes todavía no creen en los efectos de la enfermedad. En redes sociales se compartió el vídeo de la entrevista a un joven, quien asegura que el Covid no existe.

La entrevista fue compartida miles de veces en redes y es que el entrevistado también dijo que todo es una simulación y que los humanos no existen.

¿Por qué no usas cubrebocas?, preguntó la reportera. ¿El tema del Covid no le da un poquito de miedo?

“La verdad en el covid no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo”, respondió el joven ahora viral.

Antes de terminar la entrevista, el hombre comentó que no apoya “el movimiento illuminati”.

La entrevista se grabó en Colombia. La televisora la compartió porque quería demostrar lo “fácil” que muchas personas creen teorías conspirativas sobre una pandemia que azota a todo el mundo.