“El ciclismo es una de mis más grandes pasiones en la vida”: Román Pantoja

Huanímaro, Guanajuato.- Román Pantoja de 41 años es un reconocido y querido ciclista de Huanímaro, quien destacó que a pesar de que su carrera fue corta recibió el apoyo de toda la ciudadanía.

“Siempre me gustaron los deportes extremos y hace 6 años me invitaron a mi primera competencia en Zirahuén, una nacional y cuando entré me gusto y desde ahí empezó todo y en muy corto tiempo fui campeón estatal, posteriormente corrí en la ‘Master 30’ que es una categoría más fuerte y logré obtener el tercer lugar como corredor a nivel nacional”, dijo

El atleta señaló que después de pocos años de “gloria” tuvo que retirarse prematuramente por una extraña enfermedad que contrajo y podía agravar su salud.

“Cuando me detectaron este virus, no sabes lo mucho que me dolió dejarlo, pero opté por apoyar a mis hijos y mi sobrino para que destacaran en este deporte”, externó.

Leonardo Rafael Zavala Pantoja es uno de los pupilos de Román, pues como tío y “amante” del ciclismo, lo ha impulsado a colocarse entre los primeros lugares del país.

Ramón recuerda con mucho cariño cómo de niño, hacia “trueque” para poder montar una bicicleta, “Mi papá tenía una tienda y recuerdo perfecto que yo les intercambiaba fruta o algo a los niños para que me dejaran subirme a sus bicis a dar una vuelta, depende de cuánto les daba eran las vueltas que me dejaban dar, después los ‘reyes magos’ me trajeron una bicicleta que aunque estaba muy grande para mí a mí me encantaba y no la soltaba porque siempre fue mi pasión, después me convertí hasta en coleccionista de bicicletas antiguas” relató entre risas.

Por otro lado, una de sus mejores experiencias ha sido participar en una competencia en la montaña más alta qué hay en México, donde su cuerpo resistió y logró sus objetivos.

“A través de mis hijos y mi sobrino he podido lograr grandes cosas”, dijo.

El ciclista finalizó con un agradecimiento muy especial a todas las personas que fueron parte de su trayectoria y que lo apoyaron económicamente, “tanto que agradecerles, yo viví muchas carencias y estaba muy mal económicamente, recuerdo que en muchos lados pedí apoyo y se me cerraron las puertas, no fue nada fácil, duele mucho tener la pasión y no tener dinero, le doy a gracias a Dios por lo vivido”, concluyó entre lágrimas