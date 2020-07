Campanas políticas penjamenses: ¿Será “Ché” Balver el candidato?

Por El Padre

Pénjamo, Guanajuato.- ¡Amigos de Pénjamo, gusto en saludarlos!, el tiempo no se detiene transcurre y no perdona, por eso lo que se vaya a hacer no hay que pensarlo dos veces y parece ser que la ciudadanía pese al confinamiento por la presencia del COVID-19, ante la necesidad de salir a realizar diferentes actividades, empiezan a interesarse en los movimientos que viene generando el mundo político local con miras a la elección de candidatos a la Presidencia Municipal, que habrán de contender en las elecciones del 2021 y surgen puntos de vista de gente de diferentes sectores al opinar por partido y resulta que Morena no es mal visto o sea que de aumentar simpatizantes de esta fecha al próximo año pudiera dar la sorpresa.

Claro todos los partidos políticos tienen un cuadro de aspirantes de los cuáles saldrán los que llenen el perfil tanto en Morena, PAN, PRI, Verde, Independiente Etc., o sea que el enfoque será en elegir a quien tenga mayor posibilidad de ganar esas elecciones que parecen tan lejanas, pero que ya prendieron las campanas políticas.

Ya se siente en el ambiente ese calor natural que da la política, es de esperar que en el transcurrir de los días y meses vaya tomando mayor fuerza, sobre todo que a finales del año ya se podrá conocer nombres de los elegidos, aguardando unos comicios interesantes y disputados entre Morena, PAN y PRI porque tampoco a este se le puede dar por “muerto” políticamente hablando.

Desde hace ya algunas elecciones la ciudadanía se ha enfocado a votar por la persona, ya no le abona mucho el partido, lo que quiere decir que todo dependerá de los candidatos. La ciudadanía ante el repicar de campanas se pregunta ¿Será “Ché” Balver el candidato?, del partido guinda.

Los que levantaron la mano hasta ahorita son plenamente identificados por la ciudadanía, pero no se descarta nuevos personajes en cada partido. En la pasarela por Morena está un conocido de todos “Ché” Balver, quien se quedó con la espinita clavada porque solo lo separaron 1,500 votos del PAN en las pasadas elecciones para llegar a la Presidencia, en su momento el resultado dejó amargo sabor de boca para el entonces candidato y militantes del Movimiento de Regeneración Nacional.

No es desconocido que para el proceso interno “Ché” Balver, como líder de Morena en el Municipio y líder moral en el Estado, tras haber hecho historia al dejar este partido político como segunda fuerza en Pénjamo pudiera ser considerado como el próximo abanderado; primero es ampliamente conocido por todos los sectores y por su experiencia busca siempre la unidad, claro falta el proceso interno y cómo vengan los acuerdos de la dirigencia estatal para que el evento no se manche y se lleve con transparencia.

Este personaje de la política en Pénjamo, podría decirse es de los pocos que no busca ser Presidente por dinero, tal parece aspira solo a tener la oportunidad de mostrar que puede con el paquete en el servir a la ciudadanía y la distribución indicada de recursos en beneficio de la ciudadanía y desarrollo del municipio.

Porque su perfil es de buen administrador y eso es lo que requiere la Presidencia, que tengan conocimiento de administración de recursos y voluntad de servir a la gente. Aunque ser Presidente no es fácil, porque tanto en Pénjamo como en otros municipios ha llegado de todo y la ciudadanía es quien hace la evaluación del trabajo de todos los que han pasado por ahí, califica a algunos como malos gobernantes, otros regulares y los menos aceptables, sin llegar a que la gente califique a uno de bueno por su desempeño. Unos han llegado pobres y se han ido ricos y otros que eran de clase media aseguraron su patrimonio.

Por eso la ciudadanía ya no cree en la política ni en políticos de ahí que para el año próximo la gente seguramente se volcará por la persona que considere es la mejor para gobernar en el municipio, ya no por el partido. Ahora que “Ché” Balver tiene primero que disciplinarse porque al interior de su partido hay con él cinco aspirantes, una mezcla de experiencia y juventud.

Como en las primeras Campanas Políticas se mencionó, la ciudadanía se ha mostrado sorprendida por el número de interesados en buscar la candidatura de Morena y a los llamados de las campanas, aparecieron Christian Alatorre Guzmán, Yozajambi Molina, Ing. Rigoberto Elizarrarás y Lic. Rubén Rivapalacio. Cada uno con diferente perfil, pero todos con algunos años de experiencia y todos plenamente conocidos por la gente.

Algunos de esos aspirantes son más conocidos en cabecera municipal y a otros se les identifica más en el medio rural. Se pone interesante la política a la interna de Morena; parece que al final saldrá candidato de unidad o de no ser así les pasará lo que a otros partidos, se destrozan a la interna y salen a la externa muy desgastados y el tiempo no está para caprichos, porque el PAN sigue teniendo peso y mientras haya priistas en Pénjamo el PRI seguirá siendo una piedra en el zapato para los demás.

En el transcurrir de los días seguramente se irán poniendo las campanas políticas en un rojo intenso, por aquello de que será en el mes de octubre la interna, cada vez está cerca.

Claro que tanto en Morena como en el PAN y PRI, tendrán formas y planes para sacar al candidato de mantenerse el problema del COVID-19. Por asamblea no se llevará, puede ser por Consejo Político Municipal o designación, claro que todos deben tener plan A, B o C.

Lo importante que no se lleve un proceso entre “amigos” para sacar al “compadre, al recomendado o al amigo”, esperándose que impere la democracia en cada organismo político en el proceso interno para sacar candidatos.

Cada quien tiene su punto de vista y en el diario andar por este municipio pese al momento que se vive con la pandemia, el tema político no se pierde en esas calles del municipio y comunidades, porque la gente ya piensa más ¿por quién habrá de votar para el próximo año?, esto es natural es la opinión NOTUS, pero ¿ustedes amigos lectores tendrán su punto de vista?

Porque este año el segundo de trabajo de la actual administración ya se fue prácticamente, en septiembre próximo será el II Informe de gobierno, el tercer año es político y la ciudadanía empieza a ver caras de los posibles candidatos de cada partido. ¿Cómo ha sido el trabajo de esta administración?, será la propia ciudadanía quien lo habrá de juzgar el próximo año con su voto en los comicios. Nos vemos en otras campanas de opinión.