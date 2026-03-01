El Ayuntamiento de Irapuato celebró el Día de la Familia

Con acceso gratuito al Zooira las familias irapuatenses festejaron rodeados de la naturaleza está celebración

Redacción Notus1 marzo, 2026

Irapuato, Guanajuato.- En un ambiente de convivencia y alegría, el Gobierno Municipal de Irapuato celebró el Día de la Familia en las instalaciones del Zooira, donde cientos de familias disfrutaron de entrada gratuita, así como de obsequios de palomitas y refrescos.

Desde temprana hora, padres de familia, niñas, niños y jóvenes comenzaron a llegar al zoológico para participar en las actividades organizadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de fortalecer los lazos familiares y promover espacios de sana convivencia.

Al evento asistió la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, quien destacó la importancia de generar este tipo de encuentros que permiten a las familias compartir tiempo de calidad en entornos seguros y recreativos. La alcaldesa convivió con los asistentes, recorrió las instalaciones y saludó a las y los ciudadanos.

También estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro, quien reiteró el compromiso del organismo para impulsar actividades que fortalezcan la integración familiar y fomenten valores entre la comunidad.

Durante la jornada, las y los visitantes pudieron recorrer las distintas áreas del zoológico, conocer a las especies que ahí habitan y disfrutar de un ambiente festivo acompañado de dinámicas y sorpresas para los más pequeños.

Autoridades municipales informaron que continuarán promoviendo eventos gratuitos y accesibles que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y al bienestar de las familias irapuatenses.

