EEUU: no viajar a Guanajuato… por aumento de casos de Coronavirus

México.- Estados Unidos invitó a los ciudadanos estadounidense a no viajar por alto número de casos de COVID-19 en las últimas dos semanas a la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo Leon y Coahuila. Además, reconsideró sus nivel de alerta de 4 al número tres que significa que es posible que los ciudadanos estadounidenses si puedan viajar, aunque consideró no viajar por la tasa de crímenes y secuestro a Tamaulipas.

EUA bajo a nivel 3 la alerta de viaje para México, aunque se mantienen las restricciones de viajes esenciales vía terrestre en la frontera entre Estados Unidos y México, es decir, continuará cerrada la frontera para turistas que pretendan hacerlo en vehículos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la advertencia COVID para viajeros del nivel 4 (no viajar) al nivel 3 (reconsiderar viajes), pero invito a no hacerlo a la Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Coahuila; aunado a no viajar por los índices de crimen a Colima, Guerrero, Michoacán y Sinaloa.

“Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de salud para viajes de nivel 3 para México debido al COVID-19. México ha levantado los pedidos de permanencia en casa en algunas áreas y reanudó algunas operaciones comerciales y de transporte”, señaló en embajador Christopher Landau.

