332 recién nacidos fueron beneficiados con alimento del Banco de Leche Humana en 2025

Guanajuato, Gto.- Un total de 332 recién nacidos hospitalizados en unidades de terapia intensiva neonatal, fueron beneficiados con alimento este último año, gracias a las colectas que hace el Banco de Leche Humana, informó el secretario de salud, Gabriel Cortés Alcalá.

La titular del Banco de Leche Humana del Estado de Guanajuato recordó que esta institución, se encarga de promover y recolectar donaciones de leche materna provenientes de madres lactantes con hijos menores de dos años.

“Los excedentes de leche que sus hijos no requieren son donados para beneficiar a recién nacidos vulnerables, principalmente aquellos que se encuentran hospitalizados en unidades de terapia intensiva neonatal y que no cuentan con acceso suficiente a la leche de su propia madre”, resaltó Cámara López.

Este Banco de Leche Humana del estado de Guanajuato es uno de los 34 bancos de leche existentes en el país, se encuentra ubicado físicamente en el municipio de Irapuato.

Sin embargo, esta institución opera de manera articulada en red para abastecer a las unidades de terapia intensiva neonatal de todo el estado, asimismo, recibe donaciones en los municipios más grandes de Guanajuato.

Este banco fue inaugurado en el año 2019 y durante este último año, se pasteurizaron aproximadamente 225,300 mililitros de leche humana, provenientes de 138 madres donadoras, lo que permitió beneficiar a 332 recién nacidos.

Además, en el Banco de Leche Humana se brindan asesorías y acompañamiento a madres lactantes a través de los 30 lactarios que forman parte de nuestra red, así como en más de 90 salas de lactancia que se han vínculado a la red de lactancia de Secretaría de Salud para recibir apoyo y orientación.