Editan libro de cuentos inspirado en José Alfredo

Celaya, Guanajuato.- La escritora celayense Macaria España dio a conocer la edición del libro “Guanajuato, ¡no te rajes!”, una compilación de cuentos inspirados en canciones de José Alfredo Jiménez. La obra es realizada como parte de un homenaje al cantautor con motivo del centenario de su natalicio.

España, destacada especialmente en novela negra, resaltó que también es parte del trabajo realizado por el Sindicato de Escritores, una agrupación que integra a creadores y creadoras literarios de la entidad.

La escritora explicó que durante muchos meses tuvo la idea de hacer un libro alrededor de los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez.

No como homenaje oficial ni desde la solemnidad, aclaró, y tampoco desde el oportunismo —porque no lo es—, sino desde algo mucho más simple y más verdadero: la vida cotidiana con la que crecí y con la que crecimos muchas personas en este país.

La también periodista y gestora cultural asevera que José Alfredo no estuvo sólo en los escenarios: estuvo en la casa, en la cantina, en las reuniones familiares, en las despedidas, en las bocinas prendidas, en los silencios. Y desde ahí, desde ese lugar común y compartido, nació este proyecto.

“Guanajuato, ¡no te rajes!”, indicó, “es un libro que se hizo con autogestión, con paciencia y con el apoyo generoso de autoras y autores que aceptaron dialogar desde la literatura con ese imaginario que nos acompaña desde siempre”. No se imitan canciones ni se citan letras: se escribe desde la memoria, desde el territorio y desde la experiencia, aseveró.

En el libro escriben Luis Camarena, Lola Horner, Jesús Galván, Ámbar Gallardo, Córvido Ramírez, Rodrigo Díaz Guerrero, Páramo Hernández, Caleb Solórzano, Juana Adriana Rocha, Luis Felipe Pérez y Miguel Ángel Tolentino Escayola.

En unas semanas más estará impreso y comenzará el proceso de presentación y distribución.