Dura Prueba para La Trinca, enfrentará al líder Cancún

Irapuato, Guanajuato.- Dura prueba enfrentará el Club Irapuato el próximo viernes enfrentando al líder del torneo, el FC. Cancún en el estadio Andrés Quintana Roo, en el paradisiaco centro turístico del Caribe.

Si bien es cierto que después de dos goleadas en el principio del torneo ante Atalante y Leones Negros, el entrenador de la Trinca Fresera Daniel “Borita” Alcantar puso orden en la zona defensiva y el equipo sólo ha recibido dos goles en contra en sus últimos cinco partidos.

Así mismo, la defensiva de la Trinca debe de demostrar en este encuentro que en realidad han interiorizado los conceptos defensivos del entrenador, puesto que se enfrentaran a una de las mejores ofensivas que al igual que el Irapuato, han logrado acertar 17 veces en la portería rival, y el reto para la defensa es contener al goleador José Rodríguez quien tiene 6 goles en su haber y a Cristofer Trejo quien marcha con cuatro tantos anotados.

Además, el equipo caribeño se ostenta como la defensiva menos goleada en la Liga de Expansión puesto que solo ha permitido cuatro goles en contra, lo cual será un reto para los delanteros freseros Gamboa, Pucheta, Doldán y Sánchez, abrir tan férrea defensiva.

El Borita Alcantar se ha mostrado optimista y ha prometido sacar del estadio playero tres puntos que pondrían a la Trinca, prácticamente calificada a la liguilla.