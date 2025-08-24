Dos personas mueren en diferentes ataques armados en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dos muertos y varios lesionados fue el saldo de dos ataques armados perpetrados en el municipio de Irapuato.

En un primer hecho, sicarios a bordo de una motocicleta dispararon en contra de un hombre y su acompañante en un negocio de micheladas ubicado en la avenida Manuel Gómez Morin, en la colonia Clavel.

Una de las víctimas murió y fue identificada como Francisco “N” de 25 años de edad quien según algunos vecinos, el hombre al parecer se dedicaba al robo de transeúnte y supuestamente ya contaba con antecedentes penales.

Así mismo trascendió que en el lugar los sicarios dejaron una cartulina de advertencia.

El segundo ataque ocurrió en la colonia Luis Alonso González en la calle Gumaro Amaro, en donde un hombre fue atacado a balazos y a causa de las heridas el hombre perdió la vida, así mismo otro más fue alcanzado por las balas resultado herido de gravedad.

El hombre que perdió la vida fue identificado por los vecinos como Juan Manuel “N” de 28 años, quien al parecer tenía varios ingresos a la cárcel por intoxicarse con solventes y grafitear.

En el ataque otro joven resultó herido el cual fue identificado como Alan “N” de 18 años de edad quien igualmente ha tenido altercados con las fuerzas públicas señalaron los vecinos.

En ambos casos la Fiscalía General del Estado han abierto la carpeta de investigación correspondiente, y realiza las investigaciones conducentes para dar con los responsables de estos asesinatos.