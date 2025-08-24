Continúan trabajos de limpieza de lirio acuático en el río Lerma

Las acciones buscan mejorar la oxigenación del cauce, proteger el ecosistema y prevenir riesgos a la salud de la población

Redacción Notus24 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Los gobiernos municipales de Pénjamo Guanajuato y La Piedad Michoacán, con apoyo del Módulo de Riego, continúan con los trabajos de limpieza y retiro de lirio acuático en el cauce del río Lerma, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales y garantizar beneficios directos para las familias de la región.

El retiro de esta plaga acuática es una acción fundamental para permitira mejor oxigenación y evitar la proliferación de plagas de insectos que pudiera representar un problema para la población que vive cerca del cauce.

La colaboración de ambos municipios ha permitido avanzar en una de las problemáticas que por años ha afectado al Lerma y a las comunidades que viven en sus márgenes.

Con esta limpieza no solo se protege el ecosistema, sino que también se favorece la salud pública.

Con estas acciones, el municipio de Pénjamo refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada en beneficio de la población y del entorno natural compartido.

