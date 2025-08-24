Tres ataques en hechos distintos en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La violencia golpeó nuevamente a Pénjamo, donde al menos tres ataques armados ocurridos en distintas zonas del municipio dejaron como saldo una persona sin vida y varias más lesionadas.

El primer hecho se registró en la comunidad Ojo de Agua, donde sujetos armados dispararon contra dos jóvenes que viajaban en motocicleta. Una de ellas, de 17 años de edad, perdió la vida en el lugar, mientras que la otra, de 19 años, resultó herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En la colonia Beltrán, un comando armado abrió fuego contra una vivienda, dejando como resultado al menos tres personas lesionadas, quienes también fueron trasladadas a hospitales para su atención.

El tercer ataque se reportó en el camino a Chuy, donde vecinos informaron que se desató una balacera que se prolongó durante varios minutos. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si en este hecho hubo víctimas o personas detenidas.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General del Estado, mientras corporaciones de seguridad mantienen presencia en la zona.