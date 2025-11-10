Dos personas detenidas por “posesión de drogas” en Pénjamo

Elementos de la Policía Municipal capturan a dos personas con sustancias que al parecer son ilícitas, además recuperan una motocicleta con reporte de robo

Redacción Notus10 noviembre, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, detienen y ponen a disposición de la Fiscalía a dos sujetos que al parecer tenían es su poder envoltorios con lo que al parecer eran sustancias ilícitas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo informó sobre los resultados obtenidos durante las últimas 24 horas, destacando acciones relevantes en materia de seguridad, operatividad policial y combate a delitos contra la salud.

Durante este periodo se registraron dos detenciones por posesión de sustancias ilícitas: La primera, en la zona centro, en el cruce de las calles Carrillo Puerto y Ojo de Agua, La segunda, en la colonia El Tolento, en el área de las canchas deportivas.

En ambos casos, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) junto con la droga asegurada, además las motocicletas en las que se trasladaban quedaron resguardadas para acreditar la propiedad.

En otra acción policiaca, agentes de la Policía Municipal recuperaron una motocicleta con reporte de robo en la carretera estatal, a la altura del kilómetro 11+500, cerca de la desviación al Zarco. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública informó que con los operativos desplegados en coordinación con los tres niveles de gobierno se busca tener “Colonias Seguras” y “Filtros de inspección en entradas y salidas de la cabecera municipal”.

Redacción Notus10 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información