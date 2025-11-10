Dos personas detenidas por “posesión de drogas” en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Elementos de la Policía Municipal de Pénjamo, detienen y ponen a disposición de la Fiscalía a dos sujetos que al parecer tenían es su poder envoltorios con lo que al parecer eran sustancias ilícitas.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Pénjamo informó sobre los resultados obtenidos durante las últimas 24 horas, destacando acciones relevantes en materia de seguridad, operatividad policial y combate a delitos contra la salud.

Durante este periodo se registraron dos detenciones por posesión de sustancias ilícitas: La primera, en la zona centro, en el cruce de las calles Carrillo Puerto y Ojo de Agua, La segunda, en la colonia El Tolento, en el área de las canchas deportivas.

En ambos casos, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) junto con la droga asegurada, además las motocicletas en las que se trasladaban quedaron resguardadas para acreditar la propiedad.

En otra acción policiaca, agentes de la Policía Municipal recuperaron una motocicleta con reporte de robo en la carretera estatal, a la altura del kilómetro 11+500, cerca de la desviación al Zarco. El vehículo fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Asimismo, la Dirección de Seguridad Pública informó que con los operativos desplegados en coordinación con los tres niveles de gobierno se busca tener “Colonias Seguras” y “Filtros de inspección en entradas y salidas de la cabecera municipal”.