Realizan en Abasolo la Copa Cuitzeo de la Liga Infantil de Voleibol

Abasolo, Guanajuato.- El Poliforum Miguel Hidalgo se convirtió este fin de semana en el punto de encuentro de decenas de niñas, niños y jóvenes durante la Copa Cuitzeo de la Liga Infantil de Voleibol, un torneo que destacó por el talento, la disciplina y el entusiasmo de sus participantes.

A lo largo de la jornada, los equipos mostraron gran entrega en la cancha, disputando encuentros llenos de energía, compañerismo y espíritu deportivo. La participación de jugadores provenientes de distintas sedes fortaleció el intercambio deportivo y contribuyó al desarrollo de habilidades en las nuevas generaciones.

El Gobierno Municipal de Abasolo reconoció la importancia de este tipo de actividades para fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia comunitaria, agradeciendo el apoyo de entrenadores, familias y organizadores que hacen posible el impulso al deporte infantil en el municipio.