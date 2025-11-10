Así quedaron los cuartos de final de la Liga de Expansión

Irapuato, Guanajuato.- Así quedó la fase de liguilla en la Liga de expansión, Irapuato recibirá en casa el partido decisivo de cuartos de final contra Mineros de Zacatecas, mientras que Atlante sorprende a Cancún y le arrancó la cima de la tabla general.

Los Potros de Hierro quienes alcanzaron la cima con treinta unidades, gracias a la diferencia de goles al empatar con Cancún y Jaiba Brava, se medirán al equipo jalisciense de Tepatitlán quien sufrió en la última jornada y gracias a la combinación de resultados logró el último boleto a los cuartos de final.

Cancún quien durante varias jornadas permaneció en la cima de la tabla general y fue desbancado por Atlante, se enfrentará al Atlético Morelia, por su parte el Tampico Madero tendrá una dura aduana al enfrentar al actual campeón los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara quienes a pesar de tener un comienzo incierto en este campeonato, han ido mejorando jornada tras jornada y ahora serán un duro rival para los tamaulipecos.

El último encuentro, y que luce más parejo, es el encuentro entre la Trinca Fresera y los Mineros de Zacatecas, quienes, en su último encuentro, apenas hace unos días, empataron a dos goles. Los Mineros tienen una racha de 3 partidos ganados, una derrota y un empate en sus últimos cinco encuentros, mientras que los Freseros parecen ir a la baja, puesto que solo tienen una victoria, tres empates y una derrota.

El juego de ida entre estos dos equipos será en Zacatecas, en el estadio Carlos Vega Villalba a las 9 de la noche, el miércoles 12, mientras que el regreso será el sábado 15 de noviembre en la “Fortaleza Fresera” el estadio Sergio león Chávez, donde la Trinca ha ganado en cuatro ocasiones, empatado en dos y perdiendo solo un encuentro, además donde la afición se hace sentir de manera importante, según lo han señalado todos los equipos que vienen a jugar a Irapuato.

Así la liguilla de la Liga de Expansión comenzará el próximo miércoles con los juegos de ida y concluirá el domingo, teniendo a los cuatro equipos semifinalistas que buscarán el ansiado trofeo.