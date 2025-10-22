Hospital General de Uriangato cumple 33 años de servicio

Uriangato, Guanajuato.- Con más de 33 años al servicio de la población, el Hospital General de Uriangato se ha consolidado como un espacio de atención, acompañamiento y esperanza para las familias del sur del estado.

Una de sus áreas más destacadas es la Clínica de Heridas, que desde hace más de diez años está a cargo del enfermero J. Jesús Pérez, ofreciendo atención especializada a pacientes con heridas complejas, quemaduras, pie diabético y complicaciones postquirúrgicas.

Cada caso refleja esfuerzo, confianza y resultados que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Mario, por ejemplo, se recuperó tras quemaduras que afectaron el 50 % de su cuerpo, continuando su rehabilitación en la clínica de Uriangato durante cuatro meses con apoyo constante del personal y su familia.

Asimismo, Alejandra Sánchez, originaria de Moroleón, enfrentó complicaciones tras una cirugía laparoscópica y ha mostrado recuperación constante gracias al seguimiento del equipo de salud. Casos como los de Sirino Díaz, Faviola Méndez y Luz María Contreras destacan la combinación de tratamiento profesional y compromiso personal de los pacientes.

El enfermero Jesús Pérez señala que el éxito en la recuperación depende tanto de la atención médica como de la constancia en los cuidados en casa. La clínica atiende en promedio a 10 personas por jornada, ofreciendo además servicios de retiro de puntos, cambio de sondas y curaciones menores.

Los pacientes interesados deben contar con una valoración médica previa para recibir atención adecuada. Según Pérez, “el objetivo es que las y los pacientes puedan volver a su vida cotidiana con bienestar y confianza. Cada alta médica es una historia de esfuerzo compartido”.