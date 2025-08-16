Discutirán el PMDUOET y el PIMUS en el Centro Deportivo El Carrizo

Guanajuato, Guanajuato.- El Ayuntamiento capitalino aprobó cambiar la sede para la próxima sesión ordinaria de Cabildo, para que se celebre en el Centro Deportivo El Carrizo, ubicado en la bajada de Gavilanes sin número, con el objetivo de abrir este ejercicio de gobierno y que las y los guanajuatenses sean testigos de las decisiones que se toman.

En esta próxima sesión se someterán a votación temas importantes para el desarrollo de la ciudad, entre ellos: el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PMDUOET), el dictamen para la creación del Reglamento de Zonificación, Usos y Destinos del Suelo y el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

El punto de acuerdo para el cambio de sede fue propuesto por la presidenta municipal Samantha Smith y fue votado por el pleno.

Hasta el momento tanto grupos de ambientalistas como un sector de la oposición están revisando lo que el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) aprobó de la propuesta de PMDUOET que el gobierno municipal le entregó.

La principal preocupación es que se declara a la zona de La Bufa y El Hormiguero como Área Natural Protegida (ANP).

Respecto al PIMUS, se aprobarán criterios para el lanzamiento de una convocatoria nacional dirigida a otorgar concesiones a inversionistas y con ello iniciar la primera etapa de modernización del transporte en el municipio.