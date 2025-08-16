Choque y volcadura dan bienvenida a fin de semana capitalino

Guanajuato, Guanajuato.- Un choque entre una camioneta y una motocicleta, así como la volcadura de un vehículo automotor fueron el saldo del arranque del fin de semana en la capital. El saldo es de 2 personas lesionadas.

La noche de este viernes se registró un accidente en el entronque de avenida Santa Fe con la carretera a Paso de Perules. Una camioneta y una motocicleta chocaron de manera aparatosa.

Los testigos del incidente reportaron el hecho al número de emergencias 911 y una unidad de policía vial acudió al lugar, donde debido a la confluencia de la avenida Alfredo Dugés, Santa Fe y Paso de Perules se genera un caos vial, lo que ha generado que usuarios y residentes de la zona soliciten la instalación de semáforos.

Hubo dos personas con lesiones. Fueron atendidos en el lugar por paramédicos y posteriormente trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

El otro percance fue el de una camioneta que se salió del camino y cayó desde una altura de ocho metros aproximadamente, en el fraccionamiento Terrazas. Los primeros reportes indicaban que adentro de la unidad había personas atrapadas.

Al lugar llegaron unidades de rescate. Paramédicos de Protección Civil y del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) revisaron la zona y vieron que la unidad estaba sola, no había ninguna persona lesionada.

El lugar fue delimitado para posteriormente retirar la camioneta.