Camioneta se impacta contra negocio “autolata” en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante la madrugada de este sábado, una camioneta terminó por estrellarse contra un negocio, mejor conocido como “autolata”, ubicado sobre el bulevar Lázaro Cárdenas en la ciudad de Irapuato, lo que dejó al conductor lesionado y provocó severos daños materiales.

Testigos dieron dos versiones sobre lo ocurrido. La primera señala que la camioneta roja, se habría quedado sin frenos, lo que llevó al conductor a realizar una maniobra para evitar impactarse contra otro vehículo.

La segunda versión indica que el automovilista manejaba bajo los influjos del alcohol y, en su intento por ingresar al negocio característico por permitir compras desde el automóvil, terminó chocando de lleno contra la estructura. El impacto dejó la camioneta destrozada y daños materiales al establecimiento antes mencionado.

El conductor sufrió heridas en el rostro. Paramédicos de Protección Civil y elementos de Tránsito Municipal acudieron tras el reporte al sistema de emergencias 911. El lesionado fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a recibir atención médica, además de ser sometido a pruebas de alcoholemia.

La camioneta fue retirada en una grúa y quedó bajo resguardo en lo que se deslindan responsabilidades y se cubren los daños ocasionados.