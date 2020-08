Dirección de Mercados y su abuso de autoridad

Irapuato, Guanajuato.- Comerciantes del Polo II ubicados fuera del mercado se encuentran desanimados por las múltiples perdidas que han tenido continuamente por las bajas ventas.

Fruta y verdura se ha tenido que tirar o malbaratar para no perder tanto, inclusive algunos comerciantes regalan la fruta y la verdura a quien más lo necesitan.

Alrededor de las 12:30 del día un par de inspectores se acercaron al área de los comerciantes a pedirles que quitaran su fruta de exhibición, al estar ahí nos quedamos pendientes de lo sucedido, observando que con tristeza los comerciantes guardaban poco a poco su mercancía.

“Hay días que quisiera tirar la toalla, realmente salgo con ánimos de trabajar, pero no puedo, la gente no transita mucho por aquí y después el inspector viene a llamarnos la atención por exhibir la mercancía o cualquier situación que no les parezca, yo solo quiero sacar para el sustento, nada más”, mencionó uno de los comerciantes

Se esta pasando un momento difícil para los comerciantes del centro histórico de la ciudad por tal motivo solo piden que los dejen trabajar a gusto.