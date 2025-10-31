Diputada pone a MORENA de ejemplo y cuestiona al PAN frente a resolución campesina

Guanajuato.- Mientras Hades Aguilar festeja el ‘acuerdo’ de Sheinbaum, que parece no ser del todo satisfactorio para los campesinos, cuestiona a la gobernadora Libia y la invita a poner el ejemplo como la presidenta nacional. La funcionaria a favor de la 4T se convierte en otra medallista de la resolución ante la protesta y relega la crisis de los agricultores a partidos de oposición y cuyo lema es “sin maíz, no hay país”.

Con programas del bienestar, la diputada asegura que MORENA siempre ha priorizado a los campesinos y se requiere que el gobierno estatal panista “deje de hacerle al loco” y aporte la misma cantidad de apoyo que ha planteado el gobierno federal por tonelada de maíz.

En una continua minimización de las exigencias de los agricultores, Hades aplaude a los dirigentes López Obrador y Sheinbaum por sus acciones a la vez que pide al PAN tomar responsabilidades de temas que, al parecer, han sido descuidados por su propia bancada.