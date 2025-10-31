Diputada pone a MORENA de ejemplo y cuestiona al PAN frente a resolución campesina

Hades Aguilar se convierte en “medallista” del acuerdo entre agricultores y autoridades federales, relegando la crisis a partidos de oposición

Redacción Notus31 octubre, 2025

Guanajuato.- Mientras Hades Aguilar festeja el ‘acuerdo’ de Sheinbaum, que parece no ser del todo satisfactorio para los campesinos, cuestiona a la gobernadora Libia y la invita a poner el ejemplo como la presidenta nacional. La funcionaria a favor de la 4T se convierte en otra medallista de la resolución ante la protesta y relega la crisis de los agricultores a partidos de oposición y cuyo lema es “sin maíz, no hay país”.

Con programas del bienestar, la diputada asegura que MORENA siempre ha priorizado a los campesinos y se requiere que el gobierno estatal panista “deje de hacerle al loco” y aporte la misma cantidad de apoyo que ha planteado el gobierno federal por tonelada de maíz.

En una continua minimización de las exigencias de los agricultores, Hades aplaude a los dirigentes López Obrador y Sheinbaum por sus acciones a la vez que pide al PAN tomar responsabilidades de temas que, al parecer, han sido descuidados por su propia bancada.

@periodiconotus La diputada relega la crisis de los agricultores a partidos de oposición y se convierte en “medallista” de la resolución ante la protesta de los campesinos #Guanajuato #diputados #apoyoalcampo ♬ sonido original – Periódico Notus

Redacción Notus31 octubre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información