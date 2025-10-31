IEEG descuenta 854 mil pesos al PRI por sanción del INE en caso de San Miguel de Allende

La multa deriva de irregularidades en fiscalización durante el proceso electoral 2023-2024

Redacción Notus31 octubre, 2025

Guanajuato.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión ordinaria correspondiente al mes octubre, aprobó dar cumplimiento a la resolución INE/CG1897/2024, respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional, así como de su otrora candidato a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, en el proceso electoral local 2023-2024 en el estado de Guanajuato, identificado con el número de expediente INE/Q- COF-UTF/1065/2024/GTO y su acumulado INE/Q-COF-UTF/2279/2024/GTO.

El monto de las sanciones impuestas por el INE al PRI en la resolución referida asciende a 854 mil pesos.

A fin de dar cumplimiento a la resolción en ls términos emitidos por el Consejo General del INE, se descontará al PRI de las ministraciones mensuales del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes correspondientes a noviembre y diciembre de 2025, los siguientes importes:

Mes

Monto por descontar

Noviembre

$543,804.86

Diciembre

$310,195.14

Suma

$854,000.00

 

Las cantidades serán reintegradas en su momento a la Secretaría de Finanzas, a efecto de que sean destinadas al Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato.

En diferentes puntos del día se presentaron los siguientes informes:

· Informes que rinde la Presidencia de la Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General, sobre todas las quejas o denuncias presentadas o iniciadas de oficio, así como de todas las solicitudes de medidas cautelares formuladas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

· Informes estadísticos de expedientes de faltas administrativas e imposición de sanciones a las y los servidores públicos del Instituto correspondientes al tercer trimestre de 2025.

· Presentación del Estado de Situación Financiera y Actividades del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al tercer trimestre de 2025.

· Informe mensual y trimestral de actividades de las direcciones, unidades técnicas y juntas ejecutivas regionales de la Junta Estatal Ejecutiva.

· Informe mensual y trimestral del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Instituto.

· Informe sobre las peticiones y diligencias practicadas en ejercicio de la función de Oficialía Electoral.

