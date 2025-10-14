DIF Pénjamo ofrece atención visual y lentes a bajo costo

Pénjamo, Guanajuato.- Con el compromiso de acercar servicios de salud a la población, el DIF Municipal de Pénjamo continúa ofreciendo el servicio de optometría, mediante el cual se brinda atención visual a bajo costo a todas las personas del municipio y sus comunidades.

Cada lunes, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones del DIF Municipal, se realizan revisiones y diagnósticos visuales con el objetivo de detectar oportunamente problemas de la vista y ofrecer alternativas accesibles de corrección.

Un total de 145 personas son atendidas mensualmente a través de este programa, que permite además la adquisición de lentes a bajo costo, adaptados a las necesidades visuales y económicas de cada paciente.

Este tipo de acciones forman parte de la política pública de inclusión y bienestar social que impulsa la presidenta municipal Yozajamby Molina, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias penjamenses y acercar los servicios de salud a quienes más lo necesitan.

Este servicio representa un beneficio social significativo, ya que brinda acceso a atención oftalmológica a personas de bajos recursos, mejora la calidad de vida de los usuarios al corregir problemas visuales y promueve la inclusión social al reducir las brechas en salud. Gracias a este esfuerzo, más habitantes pueden realizar sus actividades diarias con mayor comodidad y seguridad, fortaleciendo su bienestar personal y familiar.

En el aspecto económico, el programa también tiene un impacto positivo, al generar ahorros importantes para las familias mediante la oferta de lentes a bajo costo. Además, la corrección de problemas visuales mejora la productividad en el trabajo y el rendimiento escolar, lo que se traduce en mejores oportunidades para la población. De esta forma, el servicio contribuye a reducir los gastos en salud pública y a fortalecer la economía familiar.

En conjunto, el servicio de optometría del DIF Pénjamo refleja un impacto positivo integral, al mejorar la salud visual de la comunidad, fortalecer la confianza en las instituciones públicas y contribuir al desarrollo social y económico del municipio. En resumen, se trata de una acción que reafirma el compromiso del Gobierno Municipal y de la presidenta Yozajamby Molina con el bienestar, la salud y la inclusión de todas y todos los penjamenses.