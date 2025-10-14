Ciudadanos denuncian bloqueo de entradas a Poza Rica para dejar insumos

Veracruz.- Varios vehículos cuya misión era llevar ayuda humanitaria e insumos a las personas afectadas por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, fueron detenidos por las autoridades del municipio. “Háblale al que quieras, tenemos las indicaciones… vayan a dejar la ayuda caminando”, dijo uno de los funcionarios. Ante esta respuesta, los ciudadanos se bajaron de sus camionetas para confrontarlo y entrar a la zona.

“Así está el gobierno… viene ayuda y no dejan entrar”, comentó la mujer que grabó el encuentro. Vehículos repletos de agua y comida, además de muchas manos dispuestas a colaborar esperaban impacientes a que se les permitiera pasar. Al ver que las autoridades no accedieron, las personas se abrieron camino, mientras los funcionarios reportaban el incidente.

El pasado 13 de octubre, el ayuntamiento de Poza Rica lanzó un comunicado donde prohibía el acceso a vehículos particulares, únicamente se daría libre tránsito a unidades de emergencia y de trabajo, ello para evitar retrasos en las áreas de rescate.

Esta medida fue rechazada por la población, que manifestó que el gobierno realiza dichas acciones para quedarse con los víveres y administrarlos a los afectados como propaganda del partido morenista. Además de que habitantes del municipio afirmaron que la ayuda del ejército sólo se concentraba en el centro, olvidándose de las periferias.